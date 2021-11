La situazione di Tomori e Maignan in vista del Sassuolo

Dopo la convincente vittoria di Madrid il Milan deve rituffarsi in campionato per riprendere la sua marcia in vetta. I rossoneri sono chiamati alla difficile sfida con il Sassuolo e la conta degli infortunati è importante per capire chi sarà del match.

Tuttosport rivela che Maignan e Tomori sarebbero pronti a tornare in campo. I due titolari sono ormai recuperati e potranno essere della partita avendo dato valide garanzie a Pioli sullo loro stato di salute.

Importante è soprattutto il recupero del portiere francese che ha letteralmente bruciato i tempi: ci si aspettava tornasse tutt’al più prima della sosta natalizia ma la sua presenza con il Sassuolo non è un’utopia: possibile però che Tatarusanu giochi titolare per non rischiarlo.