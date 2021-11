La Svezia di Ibrahimovic va a picco contro il fenomeno seguito dal Milan

Zlatan Ibrahimovic ha vissuto una delle serate più amare della sua carriera in Nazionale. La Svezia poteva ipotecare la qualificazione a Qatar 2022 se avesse vinto contro la piccola Georgia per poi presentarsi con due punti di vantaggio allo scontro diretto in Spagna.

Niente di più lontano dalla realtà: gli iberici hanno conquistato i tre punti mentre gli scandinavi sono colati a picco sotto i colpi di Khvicha Kvaratskhelia​, autore delle due reti dei caucasici.

Kvaratskhelia, Georgia, Milan

Calciomercato.com rivela che l’interesse del Milan per il fenomeno georgiano è ancora vivo. Nella scorsa sessione di mercato i rossoneri avevano sondato il Rubin Kazan per acquistarlo ma la richiesta di 20 milioni di euro e il passaporto extracomunitario del calciatore avevano raffreddato la pista.

In realtà nessuna rivale europea è più avanti del Milan nella corsa al calciatore grazie all’aiuto di Kaladze, che ha portato i rossoneri ad andare vicinissimi al fantasista. Nelle prossime sessioni di mercato la pista potrà scaldarsi di nuovo.