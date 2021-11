Dall’Inghilterra sono sicuri: il Milan è sulle sue tracce!

Ci sono quattro club sul giocatore. Il Milan però non vuole lasciarselo scappare.

Tutti pazzi per Lacazette

Stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo inglese The Sun Arsenal e Lacazette stanno andando verso una reciproca rottura. Né il giocatore, né il club londinese hanno intenzione di prolungare la loro avventura insieme.

Lacazette, Arsenal, Milan

Alexandre Lacazette ha il contratto in scadenza giugno 2022 e sa che ci sono delle squadre che farebbero follie per averlo. Atletico Madrid, Marsiglia e Newcastle su tutte. Il Milan ci pensa seriamente, a parametro zero potrebbe rappresentare una ghiotta opportunità per rinforzare l’attacco.