Il sindaco Sala torna a parlare del nuovo stadio: le dichiarazioni

Nuovi rumors e nuove dichiarazioni, continuano ad arricchire il caso stadio a Milano. Sul Corriere della Sera, si legge questa mattina un’intervista rilasciata dal sindaco Giuseppe Sala. Queste le sue parole:

“A tutti quelli che dicono ‘sì ma bisognava ristrutturare San Siro’, dico semplicemente andate voi a convincere le squadre. Perché il punto è questo. Io ci ho provato due anni ma se non lo vogliono fare? Se qualcuno si sente più bravo di me, avanti. Sia in Consiglio comunale che con i cittadini sono disponibile a fare dei passaggi di discussione, ma la discussione non può essere un sì o un no al progetto perché su quello noi ci siamo presi la nostra responsabilità e andiamo avanti. Se la discussione è su come è il progetto ovviamente possiamo parlarne”.