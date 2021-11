L’ex allenatore elogia Pioli: “Mi ricorda Ancelotti”

Marcello Lippi è intervenuto a TuttoMercatoWeb sull’allenatore del Milan Stefano Pioli. Le parole:

Marcello Lippi, Getty

“Sono rimasto colpito dal suo lavoro, da tre anni lavora ai vertici del campionato e anche quest’anno ha fatto una partenza eccezionale. Secondo me sta pagando la disabitudine del Milan al calcio internazionale, da 7 anni i rossoneri non erano in Champions… Ma a livello Nazionale ha fatto benissimo, mi ricorda Ancelotti e credo di fargli un bel complimento con questo paragone”.