Dopo 15 anni Oscar Washington Tabarez non è più il ct dell’Uruguay. L’allenatore, ex Milan per qualche mese, ha risolto il suo contratto con la Celeste. Il comunicato ufficiale:

Tabarez, Uruguay

“La Commissione Esecutivo dell’AUF informa che è stato risolto il contratto di Óscar Washington Tabárez e degli altri membri dello staff della nazionale“.