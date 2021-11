Maignan tenta il recupero lampo: ecco quando potrebbe rientrare

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, il Milan si proietta subito verso la Champions League. Mercoledì, infatti, ci sarà il match contro l’Atletico Madrid.

Nel frattempo, arrivano buone notizie dall’infermeria. Sembra che Maignan sia guarito.

Come riferisce questa mattina il Corriere della Sera, il portiere essere disponibile per la sfida contro il Sassuolo in campionato.

Lo staff medico milanista sarebbe riuscito a ridurre i tempi di recupero da 10 a 6 settimane dopo l’operazione al polso a cui il portiere francese si è sottoposto lo scorso 13 ottobre.

I chirurghi, dunque, hanno dato il loro ok, ma Pioli deciderà insieme allo staff medico se rimettere subito tra i pali il francese o aspettare ancora qualche giorno.