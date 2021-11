Maldini: “Ibra ha dato la benedizione su Giroud? Vi spiego cos’è successo”

Il direttore sportivo rossonero, Paolo Maldini, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio di Fiorentina-Milan:

“Vidi Messias in Serie D, mi chiesero un parere su questo giocatore e dissi che con quella categoria non aveva nulla a che fare. Oggi torna a disposizione, è un giocatore di qualità abbiamo bisogno di lui. Se Ibra ha dato la benedizione per l’acquisto di Giroud? Premesso che non c’era bisogno della benedizione di nessuno perché i ruoli sono ben chiari, disse che a lui piaceva“

“A Torino con Djokovic abbiamo parlato del momento del pre-gara: volevo sapere come lo viveva. Italia ai playoff? Ha dominato il suo girone fino all’Europeo, ma il calcio è questo, adesso c’è la necessità di qualificarci, abbiamo la squadra per farlo e non dovremo avere il braccino corto“.