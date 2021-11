Maldini: “La Champions è casa nostra. Rinnovo Kessié? Vi faccio il punto”

Paolo Maldini è intervenuto ai microfoni di Prime Video nel prepartita di Milan-Porto. Le parole:

“La Champions è casa nostra. La storia cambia ma a volte ritorna. Siamo in un girone difficile, abbiamo fatto una bella partita con Liverpool, Atletico e male col Porto. Siamo una squadra giovane che ha bisogno dì esperienza.

Rinnovo di Kessie? Ci sarà ancora l’occasione di incontrare il suo agente e discutere con assoluta tranquillità. Non lo vedo come il tema del giorno. Tutti i ragazzi che l’anno scorso erano in scadenza hanno dimostrato sempre grande professionalità”.