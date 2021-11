Mondiali, Mancini sul sorteggio: “Siamo stati sfortunati per un motivo!”

Roberto Mancini ha commentato lo sfortunato sorteggio dell’Italia ai microfoni della Rai: “Non è un gran sorteggio, poteva andare meglio. Avevo detto che avrei evitato il Portogallo. Innanzitutto sia noi che loro dobbiamo fare il nostro lavoro battendo Macedonia e Turchia. Siamo sempre fiduciosi e positivi, soprattutto nei momenti difficili. La Macedonia ha fatto un ottimo gruppo di qualificazione, quindi bisognerà fare una gran partita”.

Inoltre ha parlato anche della possibilità di vedere giocatori nuovi in Nazionale: “oao pedro? Non ne abbiamo ancora discusso, valuteremo. È un ottimo attaccante, conosce il calcio italiano, ma abbiamo tanti giocatori e non dimentichiamo cosa i calciatori hanno fatto quattro mesi fa. Difficile vivere la magia dell’Europeo, perché il gruppo non starà insieme tanto tempo. Prossimo rigore? Speriamo che ce lo diano”.