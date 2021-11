Marelli punge nel post partita: “C’è una scelta arbitrale che non mi convince”

Luca Marelli è intervenuto su Tutti Convocati a margine della sconfitta del Milan con il Sassuolo.

In particolare, l’ex arbitro è tornato sull’episodio da rigore non fischiato a Kessié per un tocco di mano di Ferrari, giudicato non punibile.

Il dubbio tocco con la mano di Ferrari

“Non mi convince tanto il mancato rigore non dato al Milan sul tiro di Kessie, sia la scelta in campo che il mancato intervento del VAR, perchè il difensore del Sassuolo allarga il braccio aumentando il volume del corpo in modo evidente“.