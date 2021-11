Mercato, una big della Serie A può soffiare l’obiettivo di mercato al Milan

Il Milan potrebbe essere beffato, in sede di mercato, per un giocatore che è stato accostato ai rossoneri negli ultimi giorni. Stiamo parlando dell’austriaco Grillitsch.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, per il centrocampista dell’ Hoffenheim, che ha deciso di non rinnovare il contratto, in scadenza, con il club tedesco, si sta muovendo con decisione la Roma.

Grillitsch, Hoffenheim, Milan

I giallorossi sembrano, quindi, la squadra italiana che si è portata più avanti nella corsa al giocatore. Il Milan resta comunque alla finestra e monitora la situazione, aspettando qualsiasi tipo di evoluzione a proprio favore.