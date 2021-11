Ai microfoni di Sky è intervenuto Dario Massara ed ha parlato della situazione dei rossoneri. Il giornalista e telecronista ha parlato sia dell’assenza di Calabria che del ritorno di Messias, ma non solo.

“Kalulu può essere una soluzione così come Florenzi anche se è reduce da un’operazione al ginocchio. Conti mi sembra fuori dal progetto e sicuramente a gennaio partirà per ritrovare spazio. Calabria mancherà non solo per l’apporto sul campo ma anche per il carattere dimostrato in campo. Sono curioso di vedere Messias che dopo tante assenze, rientra finalmente in gruppo”.