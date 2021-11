Pochi minuti fa, Luis Enrique ha diramato la lista dei 25 giocatori ai suoi ordini durante la pausa per le nazionali.

Gli iberici saranno impegnati nei due confronti contro la Svezia e Grecia. Le partite saranno decisive, perchè fare risultato significa staccare il pass per il mondiale in Qatar.

Brahim Díaz, Milan, convocazione

Giacché la qualificazione non è ancora certa, l’ex allenatore di Roma e Barcellona si affida agli uomini migliori, anche se questi rappresentano delle assolute novità per la Selección. Ed è da considerarsi tale la convocazione di Brahim Díaz, alla sua prima chiamata in Nazionale.