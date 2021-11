I rossoneri pensano al mercato e oltre al centrocampista, Maldini e Massara stanno pensando ad un attaccante da poter regalare a Stefano Pioli, magari per giugno. Ibra e Giroud non sono più dei ragazzini e, come Pellegri, sono spesso soggetti a problemi fisici.

Vlahovic, Milan, mercato

Per questo motivo, secondo Tuttosport, il Milan sarebbe sulle tracce di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo gli ha appena rifilato una doppietta sabato sera e, molto probabilmente, sarà un obiettivo di molti top club in estate.

Per ora, il Milan ha fatto solo un sondaggio ma potrebbe voler fare sul serio in estate. La concorrenza della Juve, però, è molto forte e non sarà facile convincere l’attaccante serbo.