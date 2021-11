Milan-Juventus Primavera 3-1: i rossoneri trionfano grazie alla doppietta di Nasti e l’eurogol di Capone

Vittoria fondamentale quella del Milan Primavera nel big match contro la Juventus. Al Vismara finisce 3-1 per i rossoneri, protagonisti della miglior partita della stagione.

La squadra di Giunti trova i tre punti contro una delle migliori formazioni del campionato e torna a respirare anche in classifica. Decisiva la doppietta di un super Nasti e l’eurogol di Capone.

PRIMO TEMPO:

Il Milan parte forte e al 3 minuto sfiora il vantaggio con Capone, che conclude dal limite dell’area: la palla sfiora la traversa e finisce sul fondo. All’8′ i rossoneri trovano subito il gol: dopo aver riconquistato palla a centrocampo, Nasti viene lanciato in profondità, entra in area e tira, con la palla che tocca la traversa ed entra in rete: 1-0 Milan. La Juventus prova subito a rispondere con Sekularac, che riceve palla in area e conclude, ma il tiro finisce di poco a lato. La partita è viva, e al 12′ il Milan va vicino al raddoppio con una grande conclusione da fuori di Di Gesù: la palla sfiora l’esterno della rete dando l’impressione del gol. Al 22 minuto ci prova anche El Hilali con un’azione personale: dopo aver saltato due difensori bianconeri, conclude in porta dal limite: la palla è centrale, blocca Senko.

Al 34′ la Juventus trova il pareggio: grande azione di Chibozo, che duetta con i compagni, entra in area e appoggia per Cerri che mette dentro il gol dell’1-1. Molto meglio la squadra di mister Giunti fino al pareggio, scesa in campo con le giuste idee e con quell’aggressività che troppo spesso è mancata in questa stagione: i rossoneri però subiscono, a livello mentale, il colpo della rete bianconera e perdono un po’ di lucidità negli ultimi minuti di gioco. Si torna negli spogliatoi sul risultato di 1-1.

SECONDO TEMPO:

Subito un’occasione per il Milan al 48′ con El Hilali che tira da posizione defilata, blocca Senko. Al 54′ arriva il gol del 2-1 rossonero, ancora con Nasti, che viene lanciato in profondità e trova la doppietta. La squadra di Giunti sfiora anche il terzo gol cinque minuti più tardi, questa volta con El Hilali, che riceve palla in area, si gira e conclude, ma una deviazione salva la Juventus. I bianconeri hanno una grandissima palla gol al 61′ con Turco, che viene lanciato a tu per tu con Jungdal, ma uno straordinario recupero di Obaretin salva tutto.

La Juventus ci prova ancora con un tiro di Chibozo, a cui risponde Di Gesù con un’altra conclusione un minuto più tardi. Alla fine sono i rossoneri a trovare anche il terzo gol al 75′ con una super conclusione a giro da fuori area di Capone: il tiro si insacca all’incrocio, ed è 3-1 Milan. I bianconeri provano a riversarsi in avanti alla ricerca della rete per accorciare le distanze, ma la squadra di Giunti difende con attenzione. Dopo 4 minuti di recupero termina la partita: i rossoneri vincono 3-1 nella partita che può segnare la svolta della stagione.

TABELLINO:

Milan (4-3-3): Jungdal; Coubis, Stanga , Obaretin (86′ Nsiala), Bozzolan (46′ Kerkez); Di Gesù, Tolomello, Alesi (76′ Bright); El Hilali (76′ Traorè), Nasti (76′ Rossi), Capone. All.: Giunti

Juventus (4-4-2): Senko; Savona, Nzouango, Citi, Turicchia; Sekuralac (56′ Maressa), Ledonne (56′ Rouhi), Bonetti (76′ Mbangula), Iling-Junior; Chibozo, Cerri (56′ Turco). All.: Bonatti

Gol: 8′, 54′ Nasti (Mil); 34′ Cerri (Juv), 75′ Capone (Mil)

Ammonizioni: Nasti, Capone, Traorè (Mil); Iling-Junior (Juv)

Espulsioni: /