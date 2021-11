Obiettivo possibile: un dato fa ben sperare il Milan di Pioli!

Il campionato si ferma per la terza volta in questa stagione e sembra voler lanciarci già una piccola grande sentenza: c’è anche il Milan per la corsa allo scudetto.

Un’affermazione piuttosto forte supportata anche dai numeri; ed è quello che fa il Corriere dello Sport nella propria prima pagina odierna.

In taglio alto, il quotidiano romano evidenzia come l’attuale primato in classifica dei rossoneri non sia casuale, ma sugellato da una statistica ben precisa: la media punti del Diavolo contro le medio piccole, corrispondente a 3 punti a partita, è la più alta in Serie A.

Ciò che andrà migliorata è la media punti contro le big, comunque abbastanza alta; il Milan può vantare una proiezione di 2,33 punti per match. Meglio dei uomini di Pioli ha fatto solo il Napoli, altra capoclassifica di questo torneo: in questo senso, gli azzurri vantano una media pari a 2,50 punti.