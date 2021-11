Rebic, che tegola per il Milan! Le ultime sulle condizioni del croato

Dopo la prima sconfitta in campionato di ieri sera, il Milan deve ora far fronte ad un’altra brutta notizia che arriva dall’infermeria.

Milan Rebic condizioni

Infatti, in base a quanto appreso dalla nostra redazione, dopo i primi accertamenti è confermata lesione al bicipite femorale della coscia destra di Ante Rebic. Tale infortunio verrà rivalutato tra dieci giorni per comprendere in maniera chiara quali siano i reali tempi di recupero.

Sempre dall’infermeria emerge che il problema all’anca di Tomori verrà valutato alla vigilia della partita di mercoledì. Procede bene il recupero di Maignan, che sta seguendo l’iter stabilito dopo l’intervento