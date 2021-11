Milan da record: statistica da sogno per i rossoneri

L’inizio di stagione strepitoso dei rossoneri è sotto gli occhi di tutti. La vittoria di ieri sera contro la Roma certifica l’eccellente stato di forma della squadra di Pioli. Inoltre, spunta una statistica che fa sognare i tifosi e che dà ulteriore merito a tutto il progetto tecnico del Milan.

Milan Record Roma

I rossoneri, infatti, sono diventati la quarta squadra nella storia della Serie A a vincere 10 delle prime 11 gare stagionali. In passato, ci erano riusciti il Napoli, la Juventus (entrambe per due volte) e la Roma. Il Milan viaggia, ma non vuole fermarsi proprio ora.