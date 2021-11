Il Milan è pronto a chiudere un altro rinnovo: accordo fino al 2026!

Il Milan va veloce per quanto riguarda la questione rinnovi e, nell’agenda della dirigenza rossonera, spicca il nome di Ismael Bennacer. Nelle settimane precedenti si è evidenziato come la trattativa per il prolungamento tra club e giocatore fosse a buon punto, con il Milan che vorrebbe anche eliminare la clausola rescissoria di Bennacer, quotata 50 milioni di euro.

Bennacer rinnovo Milan

E in base a quanto a scritto poche ore fa da Nicolò Schira, c’è fiducia nella società milanista di portare presto a termine l’accordo per il rinnovo del contratto di Bennacer fino al 2026: l’ingaggio del centrocampista algerino dovrebbe toccare i 3.2 milioni all’anno.