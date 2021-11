Milan-Sassuolo, Dionisi senza paura: “Abbiamo le qualità per fare questo”

A margine della sfida contro il Cagliari, terminata 2-2, Federico Dionisi ha parlato dell’imminente sfida contro il Milan.

L’allenatore del Sassuolo non ha dubbi, i suoi devono essere consapevoli di potersela giocare contro i rossoneri:

Sassuolo – Cagliari 2-2

“Le affronteremo una alla volta. Bisognerà sfruttare qualche occasione ma non si sa mai, abbiamo le qualità per andare a San Siro e giocare con le nostre armi. Se faremo la gara di oggi non riusciremo a portare un risultato importante”.