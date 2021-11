Milan-Sassuolo, i convocati di Pioli: confermato il recupero di un titolare

Domani è il giorno di Milan-Sassuolo, gara valida per la 14a giornata di Serie A: squadre in campo alle 15.00 a San Siro. Questi i rossoneri a disposizione di Mister Pioli per questa partita casalinga:

PORTIERI

Maignan, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Conti, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Maldini, Pellegri.