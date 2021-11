Milan-Sassuolo, Pioli punta tutto su di loro: le ultime di formazione

Si avvicina il momento di Milan-Sassuolo, partita dall’elevatissimo indice di importanza visti i risultati di ieri sera. I rossoneri devono vincere per continuare a rimanere in vetta e, al contempo, per mettere pressione alle inseguitrici: per fare ciò, Stefano Pioli oggi farà particolare affidamento su due giocatori cardine nella sua formazione, Mike Maignan e Zlatan Ibrahimovic.

Infatti, Tuttosport riporta in prima pagina “Fenomeno Maignan per restare al comando”, con chiaro riferimento al rientro lampo dopo 46 giorni dell’estremo difensore francese. Maignan è pronto a riprendersi la titolarità e, salvo sorprese dell’ultimo minuto, dovrebbe scendere in campo dal 1′. Un’iniezione di fiducia e un modo per iniziare a riprendere da subito confidenza con squadra e partita.

In taglio laterale, poi, il quotidiano aggiunge: “Recupero lampo del portiere dopo l’intervento al polso. Pioli punta tutto su Ibrahimovic contro i baby terribili di Dionisi“. Oltre a Maignan, dunque, la squadra ruoterà attorno alla stella di Ibra, che proverà in tutti i modi a segnare per superare altri record, ma soprattutto per far vincere il Milan, facendo continuare sogno/obiettivo scudetto.