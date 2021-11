Milan scatenato: non solo Leao, quasi fatta per altri due rinnovi!

I rossoneri sono letteralmente scatenati sul fronte rinnovi. La missione della dirigenza di Via Aldo Rossi di blindare tutti i giocatori chiave sta procedendo nel migliore dei modi. Come riportato infatti dal quotidiano Tuttosport, oltre a Leao il Milan sta per chiudere il rinnovo di altri due giocatori in scadenza nel 2024.

Theo, rinnovo, Milan

Le altre due trattative in fase avanzata riguardano Theo Hernandez e Ismael Bennacer. Il Diavolo conta di chiudere la pratica entro la fine del 2021 con un prolungamento del contratto fino al 2026 per entrambi.