Moggi pungente: “Il derby ci rivelerà una cosa”

La tensione è già alle stelle per la sfida di domenica sera tra Milan e Inter. Un Derby della Madonnina dal sapore speciale, sia per il fascino del match che per l’andamento in campionato delle due squadre.

Gli uomini di Pioli sono chiamati a confermare l’andamento quasi perfetto avuto fin qui, mentre i nerazzurri hanno un’occasione ghiotta per riavvicinarsi alla vetta.

Moggi: “Il derby ci rivelerà le ambizioni per lo scudetto”

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, anche l’ex direttore sportivo Luciano Moggi ha parlato dell’attesissimo match. Queste le sue parole:

“Per ora dico Napoli, subito dopo il Milan, ma aspettiamo di vedere il derby per capire le ambizioni dell’Inter. Agli azzurri non manca niente per vincere l’Europa League, anche se giocando di giovedì è difficile arrivare in fondo alla stagione. Quest’anno, però, Spalletti ha a disposizione una rosa lunga e, al contrario di ciò che si dice, anche la Coppa d’Africa non sarà un problema. Mourinho? Gli arbitri sbagliano molto, ma lui non fa più ridere con i suoi teatrini“.