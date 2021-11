La moviola di Fiorentina-Milan: il chiarimento sugli episodi in area

La prima sconfitta patita in campionato contro la Fiorentina lascia ovviamente lo scontento al Milan, visto che il match di stasera tra Inter e Napoli potrebbe decretare o l’avvicinamento dell’una o il sopravanzamento dell’altra. I rossoneri però non possono recriminare sull’arbitraggio, in base alla moviola de La Gazzetta dello Sport.

Fiorentina Milan moviola

Difatti, giusto annullare al 4′ il gol di Ibra per evidente fuorigioco, così come convalidare il primo gol della Viola, sviluppatosi in seguito a due corner consecutivi: sul primo, Kessie protesta per un mani di Vlahovic che non c’è. Al 63′ Odriozola incrocia la gamba di Leao dentro l’area di rigore, ma l’arbitro giudica fortuito il contatto. Infine, al 77′ Saponara entra in area dalla sinistra e cade: silent check del Var che evidenzia il trascinamento della gamba di Saponara su Messias; niente rigore.