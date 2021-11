Novità in allenamento: il giocatore è recuperato!

Buone notizie in casa Milan. Archiviato il pareggio contro il Porto in Champions League, Pioli può concentrarsi sul Derby contro l’Inter.

Dall’infermeria arrivano ottime notizie per il tecnico rossonero, soprattutto in vista del big match di domenica.

Infortunio Florenzi Milan

Il giornalista di Sky Sport Manuele Baiocchini infatti ha svelato che questa mattina è tornato in gruppo Alessandro Florenzi.

Il terzino ex PSG e Roma non è ancora al 100% ma Pioli spera di convocarlo per la partita contro l’Inter.