Parolo accende il derby: “Ha detto una balla, sono loro i favoriti!”

Marco Parolo è intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati analizzando le parole dei due allenatori che questa sera alle 20:45 si affronteranno nella partita più importante dell’anno: il “Derby della Madonnina”.

Pioli dichiarazioni Milan

SU PIOLI E INZAGHI

“Chi ha detto più balle tra Pioli e Inzaghi? Ne ha detta una grossa il tecnico rossonero dicendo che l’Inter sia la favorita per lo scudetto. Ai nastri di partenza ok, ma ora il Milan ha più chance dei nerazzurri. Sono allenatori da derby? Simone è più emotivo di Pioli, quest’ultimo ha la capacità di essere più razionale in un derby e questo può essere un vantaggio per la lettura delle partite”