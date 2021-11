Pesanti debiti in casa Lille: il Milan punta due talenti

L’asse Lille-Milan in questi anni si è rivelato molto caldo. Dal club francese sono arrivati, in tempi non sospetti, Rafael Leao e Mike Maignan, ma gli affari tra le società potrebbero non essere terminati.

Lille, Sanches, Ikoné

Stando a quanto riporta Footmercato, infatti, il Lille sarebbe in balia di pesanti debiti, che ammonterebbero a circa 159 milioni di euro. Queste perdite potrebbero indurre i francesi a vendere alcuni pezzi pregiati per risanare le casse, per questo motivo il Milan starebbe valutando la situazione.

Tra i calciatori a rischio cessione ci sarebbero Ikoné e Renato Sanches, due nomi spesso accostati al club rossonero. I cartellini di entrambi si aggirerebbero attorno ai 25 milioni di euro. Il rapporto tra i due club è ottimale, vedremo se questa particolare situazione finanziaria porterà a dei movimenti in ottica calciomercato.