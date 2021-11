Pioli a Dazn: “Oggi siamo stati meno attenti del solito. Leao? Vi dico come sta”

Stefano Pioli è intervenuto a Dazn nel post gara di Fiorentina-Milan:

Sulla gara: “Oggi abbiamo messo meno attenzione del solito. Abbiamo creato tanto, il nostro rammarico è non avere segnato nel primo tempo. Se prendi 4 gol è difficile vincere”.

Su Leao: “Aveva solo crampi. Accelera continuamente, ci sta essere così stanchi”.

Su cosa non ha funzionato: “Abbiamo subiti gol pesanti, il quarto ha chiuso la gara. Putroppo non siamo riusciti nel nostro intendo. Dobbiamo essere lucidi, bisogna giocare sempre con grande attenzione. Abbiamo pagato gli episodi”.

Sui troppi gol subiti: “Se i numeri si ripetono non è mai un caso. Dobbiamo migliorare. Non dimentichiamo ciò che abbiamo fatto fino ad oggi. Abbiamo creato tante occasioni, abbiamo pagato i nostri errori. Loro hanno fatto 5 tiri e 4 gol. Non è stata la sera più fortunata”.

Su Ibra: “La sua carica c’è sempre. Siamo partiti bene, ma gli episodi sono sfavorevoli”.