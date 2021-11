Pioli critico: “Vi dico cosa ci è mancato oggi”

Stefano Pioli, intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Sassuolo, ha analizzato così il match:

Sui tanti errori:

“Ci è mancata lucidità. Abbiamo sbagliato troppe situazioni, soprattutto nell’area avversaria. Ci è sempre mancato l’ultimo passaggio o il movimento giusto. Poi abbiamo sbagliato anche nella gestione del vantaggio, i minuti dopo il gol sono importanti. Se abbiamo subito 7 gol in due partite qualcosa non ha funzionato”.

Sulle palle perse:

“Mentalmente non siamo stati così lucidi nelle scelte e quando non si è lucidi è più facile sbagliare”.

Sulla difesa:

“La nostra fase difensiva prevede molti uno contro uno. Non è mai colpa di un solo reparto. Abbiamo perso molti palloni. Non avremmo dovuto subire il terzo gol per poter rimanere aggrappati alla partita fino alla fine”.

Su Florenzi e sul ruolo di terzino destro:

“É un ragazzo fantastico. Si è subito messo a disposizione. All’inizio l’ho utilizzato prevalentemente alto a destra, dopo 2-3 partite mi si è avvicinato per dirmi: “Mister, quand’è che mi fai giocare nel mio ruolo?”. Credo che oggi abbia controllato bene Raspadori, sta crescendo di condizione ed è un giocatore importante”.

Su cosa si aspetta dalla squadra:

“Mi aspetto facce giuste dopo due sconfitte in campionato. Non credo che l’approccio alla partita sia stato sbagliato. Siamo consapevoli delle nostre qualità e difetti, dovremo lavorare per migliorare. Nelle ultime partite abbiamo fatto un po’ meno un po’ tutti”.

Sugli impegni ravvicinati:

“Non abbiamo giustificazioni, vogliamo affrontare questi doppi impegni. Magari passare il turno in Champions. Oggi ho schierato 5 giocatori diversi rispetto a Madrid ma non siamo stati lucidi nelle scelte contro un ottimo avversario. Fatemi dire una cosa ai nostri tifosi, non per fare il ruffiano: sono stati in partita fino alla fine nonostante le difficoltà. Continuiamo così che insieme siamo più forti”.