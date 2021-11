Pioli dopo il rinnovo: “Mi auguro di poter vivere ancora tante emozioni qui. Ecco cosa faccio prima di ogni partita”

Rinnovo importante in casa Milan, dove oggi ha firmato il suo rinnovo contrattuale Stefano Pioli.

Il mister, dopo aver posto la sua firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri almeno per un altro anno, ha parlato ai microfoni di MilanTV esprimendo tutta la sua felicità.

PIOLI, MILAN, RINNOVO

Ecco le sue parole: “Mi auguro di poter vivere tante emozioni su questa panchina, siamo ambiziosi e vogliamo continuare così. Come preparo le gare? Cerco di capire i giocatori come stanno, specie a livello mentale. L’unico rituale che ho nel pre-partita è il caffè, così posso stare un paio di minuti tranquillo prima di ributtarmi sul pre-gara. Sono appassionato del calcio, studio tanto e tutto, anche se sono tanti i tecnici da cui ho preso spunto. Poi è chiaro che se proponi una cosa la devi sentire, ma prima devi averlo studiato e provato. La cosa principale è sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori a disposizione. Il coro dei tifosi? E’ una sensazione bellissima, è sempre una grande emozione. Spero di saltare presto con loro. Quel coro è nato l’anno scorso sul pullman con la squadra in maniera spontanea, i tifosi lo hanno ripreso“.