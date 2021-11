Pioli: “Il bicchiere è mezzo pieno, ma devo fare una richiesta ai miei calciatori”

Stefano Pioli, intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro l’Inter, ha commentato così il match:

Sulla partita:

“Le partite ovviamente le prepari per vincere. La partita è stata complicata e difficile, i giocatori sono stati generosi. La prestazione è stata positiva contro una squadra molto forte, abbiamo dimostrato di essere forti anche noi”.

Sulla crescita dopo il derby dello scorso anno:

“Sicuramente c’è differenza. Basti guardare la differenza di età media tra i nostri giocatori e quelli dell’Inter. Quando si affrontano squadre così forti ci sta avere qualche difficoltà”.

Sulla reazione dopo lo svantaggio e sul recupero di Rebic:

“Sono felice della reazione che abbiamo avuto dopo lo svantaggio. Avremmo dovuto cercare un po’ di più Zlatan, perché loro accettavano spesso l’uno contro uno con De Vrij. Il recupero di Ante è importantissimo, ha caratteristiche importanti e poi serviva una mano a Leao che ha dovuto giocare tante partite di fila”.

Sul coraggio della squadra:

“Siamo stati molto coraggiosi sia in fase offensiva che in fase difensiva. Abbiamo accettato spesso il due contro due con i loro attaccanti. Abbiamo dimostrato grande volontà e voglia di portare a casa un risultato positivo. In Europa solo noi e il Napoli siamo rimasti imbattuti in campionato”.

Sulla profondità della rosa:

“Siamo ambiziosi, il club mi ha messo a disposizione un potenziale importante. Ora dobbiamo recuperare anche Messias. Quelli che sono entrati stasera sono giocatori forti, ho la fortuna di allenare tanti giocatori bravi e dobbiamo mantenere questa voglia di lavorare insieme e mantenere questa disponibilità”.

Sulla sosta:

“Ora c’è bisogno di recuperare energie, faccio un appello ai miei giocatori che vanno in nazionale di lavorare bene e tornare sani”.