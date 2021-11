Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso dal Milan per 4-3 a Firenze. Il tecnico si è soffermato anche sulle condizioni di Tomori, assente nella partita di questa sera. Ecco le sue dichiarazioni:

“Tomori? Ieri era dolorante. Oggi stava meglio, ma non era in condizione per giocare. Speriamo di recuperarlo per mercoledì, ma non ne sono tanto sicuro”