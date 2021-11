Verso Milan-Inter, le probabili scelte di Pioli: dubbio a centrocampo

Si avvicina il derby della Madonnina: domani alle 20.45 scenderanno in campo Milan e Inter per sfidarsi. Una gara che vale tanto, anche a livello di classifica: dovessero vincere i rossoneri, il distacco diventerebbe di dieci punti. I ragazzi di Pioli, inoltre, vogliono proseguire su questa linea di risultati in campionato, dopo i balbettii in Champions. Ecco la probabile formazione dei rossoneri:

Milan Inter Formazione

PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Tourè; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic.