Pioli sorride: ci sarà nel Derby

Nella serata amara di Champions League, con il Milan che strappa il primo punto nel girone, c’era preoccupazione per le condizioni di Davide Calabria.

Il terzino rossonero è rimasto nello spogliatoio al termine del primo tempo per un leggero malessere, un giramento di testa.

Calabria Milan Inter

Giramento di testa per cui il terzino del Milan è stato tenuto fuori dopo appena 45 minuti, in via del tutto precauzionale, dunque nessun problema serio.

Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, non ci dovrebbero essere problemi. Il terzino sarà pronto per il Derby contro l’Inter di domenica sera.