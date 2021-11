Qatar 2022: svelato il nome dell’avversario dell’Italia!

Dall’urna di Zurigo è finalmente emersa la prima avversaria dell’Italia per i playoff mondiali validi per Qatar 2022. Gli Azzurri di Roberto Mancini affronteranno la Macedonia del Nord.

Il mini-torneo creato da questa formula vede dall’altra parte della griglia del Girone C Portogallo e Turchia. Sarà, pertanto, contro una di queste due squadre che l’Italia, in caso di vittoria, si giocherà, in gara secca, il pass mondiale.

Il Portogallo di Cristiano Ronaldo, pertanto, in caso di vittoria di entrambe le squadre, sarà il durissimo avversario per staccare il pass decisivo.