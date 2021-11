Raiola sbarca a Casa Milan: la questione sul tavolo

Mino Raiola sembra sia stata la grande mente dietro il clamoroso trasferimento a zero di Donnarumma al PSG questa estate. Da quel momento l’agente non ha lasciato un buon ricordo di sé a Casa Milan ma oggi le cose possono essere diverse.

La Gazzetta dello Sport rivela infatti che il manager è in arrivo nella sede rossonera per discutere il rinnovo di un suo assistito, Alessio Romagnoli, in termini molto diversi dal passato. Il difensore vorrebbe infatti restare ed è disposto a tutto per questo.

Romagnoli, Milan, rinnovo

Il centrale avrebbe infatti proposto di dimezzarsi l’ingaggio per poter continuare a far parte del gruppo di Stefano Pioli. Una situazione così diversa dal passato fa pensare che presto si potrà arrivare al lieto fine.