Retroscena Ibrahimovic-Milan: spunta una promessa di Galliani!

L’ex ad del Milan Adriano Galliani è intervenuto negli studi di SkySport, in cui ha rilasciato alcune dichiarazioni su Zlatan Ibrahimovic. Di seguito quanto evidenziato dal dirigente.

Ibrahimovic Milan Galliani

“Ricordo sempre di essere stato un bel po’ a Barcellona per portarlo al Milan. Lo scudetto del 2011, il quasi scudetto del 2012, e sapete bene perché lo chiamo “quasi scudetto”.

A casa mia, finito il campionato, gli ho promesso che non sarebbe andato via. Ma Mino era un veggente e dopo un bicchiere di champagne aveva capito che sarebbe andato via. È stata la prima volta che Ibrahimovic non è andato via da un club“.