Non c’è tregua per la Nazionale di Roberto Mancini che dopo i forfait di Immobile, Calabria, Chiellini e Bastoni è alla prese con un’altra assenza molto importante.

Cristiano Biraghi lascia anzitempo il ritiro della nazionale azzurra. Il terzino della Fiorentina è tornato a casa per motivi personali e dunque la sua presenza per Fiorentina-Milan è in forte dubbio.

La Fiorentina dovrà fare a meno anche a meno di Martinez Quarta e Milenkovic per le squalifiche rimediate contro la Juventus.