Sacchi sul Milan di Pioli: “Li ammiro per un motivo in particolare”

Il Milan di Stefano Pioli sta raccogliendo applausi e complimenti da tutti nell’ultimo periodo. In particolare, arrivano elogi anche da ex bandiere del club o da figure che ne hanno scritto la storia. Arrigo Sacchi, allenatore storico dei rossoneri, ha parlato ai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue parole:

Sacchi Milan Pioli

“Questo Milan è stato in grado di formare un collettivo fantastico. Per questo li ammiro, c’è sempre tanta collaborazione tra ogni giocatore e sintonia in ogni momento della gara. La scorsa settimana contro la Roma è stata giocata una grande gara.

Sono contento per Kjaer e Calabria, giocatori che fino a qualche stagione fa venivano fischiati ed ora si sono riscattati. Pioli ha il merito di aver dato alla squadra uno stile ben preciso”.