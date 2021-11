Sala: “Ristrutturare San Siro? Vi dico la mia”

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato ieri al margine del forum Elle Active sulla questione relativa al nuovo stadio per Milan e Inter. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport:

“Sia in Consiglio comunale sia con i cittadini io sono disponibile a fare dei passaggi di discussione, ma la discussione non può essere sì o no al progetto perché su quello noi ci siamo presi la nostra responsabilità e andiamo avanti. Rimane il fatto che a tutti quelli che dicono “sì, ma bisognava ristrutturare San Siro”, dico semplicemente andate voi a convincere le squadre: io ci ho provato per 2 anni…”.

