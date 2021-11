Sala sul nuovo stadio: “Sarà più grande di quello di Torino!”

Torna a parlare del capitolo stadio, il sindaco Giuseppe Sala, che intervistato da Radio Popolare ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti.

Sala, nuovo stadio

SULLA CAPIENZA

Le sue parole: “Da quello che ho capito Inter e Milan faranno uno stadio più grande di quello di Torino, con una capienza tra i 55mila e i 60 mila posti. A me sta a cuore una cosa: il prezzo dei biglietti.”

“Quando il Milan ha provato ad aumentare il prezzo dei biglietti per la Champions la gente si è ribellata e sono tornati indietro. Io sono più preoccupato per i prezzi del biglietto per entrare allo stadio”