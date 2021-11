Il Sassuolo a San Siro priva di uomini chiave: le ultime

Domenica pomeriggio alle ore 15, il Sassuolo scenderà in campo a San Siro per la sfida contro il Milan valevole per la 14esima giornata di serie A. La squadra di Alessio Dionisi finora ha raccolto meno punti di quanto avrebbe meritato per il bel gioco espresso.

Jeremie Boga

I neroverdi si sono allenati quest’oggi e per Dionisi si fa sempre più complicato il recupero di alcuni uomini chiave. Come ha riferito il sito ufficiale del Sassuolo Calcio, continuano ad allenarsi a parte Boga, Djuricic e Goldaniga. Alle probabili assenze dei tre, si aggiunge la sicura assenza per squalifica del centrocampista Davide Frattesi.