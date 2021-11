Sergio Oliveria suona la carica in vista del Milan: “Abbiamo una sola ambizione!”

Alla vigilia della gara di Champions League contro il Porto, decisiva per il futuro dei rossoneri nella massima competizione europea, ha parlato, nella consueta conferenza pre partita il centrocampista del club lusitano Sergio Oliveira, che ha caricato il proprio ambiente affermando che l’obiettivo dei portoghesi sarà qullo di tornare a casa con l’intera posta in palio.

Sergio Oliveira, Porto, Milan

Queste le sue parole nel dettaglio: “Andremo a Milano forti della vittoria dell’andata e per cercare di ottenere i tre punti, questo è sicuro. Abbiamo preparato questa gara con l’ambizione di vincere, sapendo che sarà una partita dura contro un avversario molto forte. Il Milan è una grande squadra, con ottimi giocatori. Facciamo parte di un gruppo molto competitivo, con quattro squadre che possono puntare a passare il turno. Tutte vogliono passare. Come abbiamo preparato la partita a centrocampo? Nello stesso modo in cui abbiamo preparato l’andata, non importa se giocherà Tonali o Bennacer o altri. Siamo concentrati.”