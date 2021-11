Shevchenko in conferenza: “Sarà una partita speciale ma frenerò le emozioni! Abbiamo un obiettivo”

Alla vigilia del match che lo vedrà affrontare per la prima volta il Milan da quando è allenatore, Andriy Shevchenko ha parato in conferenza stampa, chiarendo quali saranno gli obiettivi della sua squadra.

“Il Genoa dovrà essere molto motivato e avere un grande spirito. Sicuramente la partita sarà molto difficile, il Milan è una squadra di qualità. In questo momento dobbiamo solo recuperare i giocatori e vedere chi non è giocato in che condizione è. Se qualcuno degli infortunati che sono rientrati in squadra e si stanno allenando in questa settimana saranno pronti per entrare o per giocare dall’inizio per dare una mano alla squadra. Oggi e domani abbiamo allenamento e valutiamo bene le condizioni dei giocatori e prenderemo una decisione“.