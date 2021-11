Simeone non ha dubbi: “Con il Milan partita equilibrata: vi spiego perché”

L’Atletico Madrid torna a vincere in campionato (1-4 contro il Cadice) dopo la sconfitta in Champions League contro il Milan. I colchoneros, che martedì prossimo si giocheranno la qualificazione in Europa proprio con Milan e Porto, restano in corsa anche per il campionato, a -4 dal Real Madrid capolista.

Al termine della partita di Cadice, Diego Simeone è tornato a parlare anche della partita persa contro i rossoneri:

Atletico Madrid-Milan, Simeone

“È stata una partita equilibrata, fino al 71′ non avevano praticamente tirato in porta. Ma poi è successo quel che è successo. La critica non perdona ma spesso la linea tra vittoria e sconfitta è sottile. Fa parte del gioco, ma ho piena fiducia nella mia squadra“.