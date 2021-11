SM – Inizia la preparazione per il derby: due infortunati tornano in gruppo

Il Milan questa mattina è sceso in campo, a Milanello, per iniziare la preparazione in vista del derby. Per la sfida di domenica Pioli dovrà fare a meno di alcuni giocatori fondamentali, ma potrà sperare di recuperare alcuni degli infortunati. Nella seduta di allenamento odierna Rebic, Ballo Toure e Messias hanno svolto ancora allenamento personalizzato.

Stefano Pioli e Alessandro Florenzi

Sono tornati in gruppo, invece, Pellegri e Florenzi, che dovrebbero tornare nella lista dei convocati in vista del match di domenica. Anche Davide Calabria, dopo i giramenti di testa di ieri sera, si è allenato regolarmente in gruppo e sta bene.