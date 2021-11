SM – La posizione del Milan su Faivre e Ballo-Tourè!

Nelle ultime ore era stato ipotizzato che Roman Faivre, talento francese accostato al Milan in estate, potesse essere pronto per sbarcare ai rossoneri già da gennaio.

Percorso inverso, invece, si pensava per Ballo-Tourè, che nelle ultime uscite è apparso ancora acerbo per giocare al Milan e sarebbe potuto andare in prestito.

Tuttavia, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, le cose non stanno affatto così.

Il Milan, infatti, non sarebbe più sulle tracce del fantasista del Brest, mentre il posto di Ballo-Tourè non è ancora così tanto a rischio da poter ipotizzare una cessione in prestito già da gennaio.