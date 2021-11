Spunta un indizio di mercato: l’osservatore del Milan è già in Francia

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, oggi pomeriggio allo Stade Brestois di Bordeaux il Milan era presente.

Un osservatore dei rossoneri, infatti, ha assistito con attenzione alla partita tra Bordeaux e Brest per visionare Yacine Adli e Romain Faivre.

Yacine Adli

Il primo si unirà ai rossoneri a luglio, mentre il secondo è per ora al centro solamente di rumors. Chissà che qualcosa non si sblocchi già per il mercato di gennaio.